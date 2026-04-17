Aktuell läuft die Sanierung des Hallenbades in Daaden auf Hochtouren. Bürgermeister Helmut Stühn und Architekt Oliver Schmidt geben unsere Zeitung Einblick in die Baustelle. Und zeigen, was sich alles verändern wird.
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Seit November vergangenen Jahres ist das Hallenbad in Daaden geschlossen. Innerhalb eines Jahres soll das Bad saniert werden. Danach soll es nach dem Willen der Verbandsgemeinde barrierefreier, energetisch besser und optisch moderner sein. Bürgermeister Helmut Stühn und Architekt Oliver Schmidt haben unsere Zeitung einen Blick hinter die Kulissen der Baustelle ermöglicht.