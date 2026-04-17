Blick auf die Bauarbeiten
So verändert sich das Hallenbad Daaden
So wie auf dem Plan mit Alufassade, soll das Hallenbad in Zukunft aussehen. Bei der Besichtigung der Bauarbeiten dabei waren (vo
So wie auf dem Plan mit Alufassade, soll das Hallenbad in Zukunft aussehen. Bei der Besichtigung der Bauarbeiten dabei waren (von links): Sascha Starosta und Andrea Ebener (beide Fachbereich Bauen und Umwelt), Architekt Olvier Schmidt und Bürgermeister Helmut Stühn.
Thomas Leurs

Aktuell läuft die Sanierung des Hallenbades in Daaden auf Hochtouren. Bürgermeister Helmut Stühn und Architekt Oliver Schmidt geben unsere Zeitung Einblick in die Baustelle. Und zeigen, was sich alles verändern wird.

Lesezeit 3 Minuten
Seit November vergangenen Jahres ist das Hallenbad in Daaden geschlossen. Innerhalb eines Jahres soll das Bad saniert werden. Danach soll es nach dem Willen der Verbandsgemeinde barrierefreier, energetisch besser und optisch moderner sein. Bürgermeister Helmut Stühn und Architekt Oliver Schmidt haben unsere Zeitung einen Blick hinter die Kulissen der Baustelle ermöglicht.

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Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

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