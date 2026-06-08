Schlangen, Seuchengefahr oder Personalnot – der Schinderweiher hat in seiner fast hundertjährigen Geschichte als Naturbad so einige Herausforderung bestanden. Ein Blick auf ein Kleinod im Wandel.
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Für den Ortsbürgermeister von Mudersbach handelt es sich um eines der schönsten Naturfreibäder nördlich der Alpen. Klar ist: Der Schinderweiher im Ortsteil Niederschelderhütte erfreut sich jeden Sommer großer Beliebtheit bei den Badegästen. Erst am Montag öffnete das Naturfreibad seine Pforten.