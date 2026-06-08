Sprung in Geschichte So trotzte der Schinderweiher großen und kleinen Krisen Daniel-D. Pirker 08.06.2026, 19:00 Uhr

i Seit 8. Juni hat das Naturbad Schinderweiher in Mudersbach-Niederschelderhütte wieder eröffnet. Markus Döring

Schlangen, Seuchengefahr oder Personalnot – der Schinderweiher hat in seiner fast hundertjährigen Geschichte als Naturbad so einige Herausforderung bestanden. Ein Blick auf ein Kleinod im Wandel.

Für den Ortsbürgermeister von Mudersbach handelt es sich um eines der schönsten Naturfreibäder nördlich der Alpen. Klar ist: Der Schinderweiher im Ortsteil Niederschelderhütte erfreut sich jeden Sommer großer Beliebtheit bei den Badegästen. Erst am Montag öffnete das Naturfreibad seine Pforten.







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