Niederfischbach
So trotzen die Tiere im Tierpark der Hitze
Die Nutrias freuen sich über eine Abkühlung: Futter eingefroren in Eis.
Die Nutrias freuen sich über eine Abkühlung: Futter eingefroren in Eis.
Thomas Leurs

Diese Woche sind Rekordtemperaturen von bis zu 37 Grad gemeldet. Das trifft auch die Bewohner des Tierparks Niederfischbach. Tierpfleger sorgen mit Schatten, frischem Wasser und besonderen Abkühlungen dafür, dass die Tiere die Hitze gut überstehen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Sonne knallt vom Himmel, die Luft ist schwül. Da will man am liebsten direkt in den Keller ziehen oder einen langen Besuch im Freibad machen. Für die Tiere im Tierpark Niederfischbach ist das nicht möglich. Die Tierpfleger helfen ihnen mit mehreren Ideen, durch die heißen Tage zu kommen.

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