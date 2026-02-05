Diakonie im Dialog mit Mainz So steht es um die Investitionen an Kirchener Klinik Markus Kratzer 05.02.2026, 15:00 Uhr

i Seit Sommer 2025 ist die Diakonie in Südwestfalen nach einer doppelten DRK-Insolvenz "Hausherrin" des Krankenhauses in Kirchen. Aktuell wird hier ein Informationssystem installiert. Doch es stehen weitere Investitionen an, bei denen der Träger mit einer Förderung aus Mainz rechnet. Annika Stock

Ins Krankenhaus Hachenburg sollen 70 Millionen Euro investiert werden. Doch wie sieht es am Klinikum Kirchen aus, das ebenfalls nach einer DRK-Doppelinsolvenz unter neuer Trägerschaft weitergeführt wird? Wir haben bei der Diakonie nachgefragt.

Ob der Termin am Krankenhaus in Hachenburg nun wahlkampfgetrieben war oder nicht: Gesundheitsminister Clemens Hoch hat, ohne konkrete Summen zu nennen, eine Landesförderung für Investitionen in Anbau und Sanierung der Klinik zugesagt. Diese hatte der neue Träger, die Evangelische Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters, auf 70 Millionen Euro beziffert.







Artikel teilen

Artikel teilen