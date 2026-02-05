Ins Krankenhaus Hachenburg sollen 70 Millionen Euro investiert werden. Doch wie sieht es am Klinikum Kirchen aus, das ebenfalls nach einer DRK-Doppelinsolvenz unter neuer Trägerschaft weitergeführt wird? Wir haben bei der Diakonie nachgefragt.
Ob der Termin am Krankenhaus in Hachenburg nun wahlkampfgetrieben war oder nicht: Gesundheitsminister Clemens Hoch hat, ohne konkrete Summen zu nennen, eine Landesförderung für Investitionen in Anbau und Sanierung der Klinik zugesagt. Diese hatte der neue Träger, die Evangelische Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters, auf 70 Millionen Euro beziffert.