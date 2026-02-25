Gewerkschaft bietet Hilfe an So sollen Schulen im AK-Land wieder Schutzräume werden Markus Kratzer 25.02.2026, 15:33 Uhr

i Schüler auf einem Pausenhof: Die Schule ist immer weniger Schutzraum, beklagt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auch im Kreis Altenkirchen. Demokratiefeindliche Angriffe nehmen zu. Armin Weigel. picture alliance / dpa

Hass und Demokratiefeindlichkeit: Solche gesellschaftlichen Auswüchse machen auch vor Klassenzimmern im AK-Land nicht halt. Selbst in Kitas bleibt solches Gedankengut nicht außen vor. Die Gewerkschaft GEW will dem einen Riegel vorschieben.

Mehr Resilienz gegen menschen- und demokratiefeindliche Haltungen an Schulen und Kitas – dafür hat sich das Führungsteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Kreis Altenkirchen im Interview mit unserer Zeitung stark gemacht. Zuvor hatten Heribert Blume, Kevin Lenz und Axel Karger in einer Pressemitteilung auf das zunehmende Problem aufmerksam gemacht, das ihnen Sorge bereitet: wachsender Rassismus, Antisemitismus und ...







Artikel teilen

Artikel teilen