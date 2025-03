Die Zeiten, in denen das Molzbergbad für positive Schlagzeilen sorgte, sind vorbei. Das galt zumindest bis zur jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzauschusses der VG Betzdorf-Gebhardshain. Im Hintergrund arbeiten die beiden Gesellschafter, wozu auch die VG Kirchen gehört, schon länger an einer tiefgreifenden Reform. Im Februar vergangenen Jahres hatte Kirchens Verwaltungschef Andreas Hundhausen noch eine „Politik der offenen Bücher“ ausgerufen. Nun wurden die Weichen gestellt für Änderungen der Struktur und bei den Köpfen.

Die Fraktionssprecher von CDU, SPD und FDP äußerten sich lobend über Anpassungen im Gesellschaftervertrag, den Entwurf eines sogenannten Konsortialvertrages, der die Verantwortlichkeiten der beiden Träger regelt, sowie über neue Verträge, die den Rahmen für die neuen Personalverantwortlichkeiten setzen. CDU-Fraktionssprecher Bernd Mockenhaupt stellte etwa die Transparenz heraus, die durch die Neuerungen entstehen soll. „Bis 2023 war die in meinen Augen nahe Null“, so der Rosenheimer. Und: „Da ist eine hohe Zukunftsfähigkeit drin.“

Marc Schwan weiterhin verantwortlich für Bad

Wenn alles in trockenen Tüchern ist – es stehen noch Beschlüsse der VG-Räte und innerhalb der GmbH an sowie Prüfungen – sollen Sonja Weib und Marcus Engler die Geschäftsführung übernehmen. Die ausgebildete Steuerberaterin ist derzeit im Fachbereich Finanzen der Verwaltung Betzdorf-Gebhardshain insbesondere für Steuerangelegenheiten zuständig. Engler, Fachanwalt für Arbeitsrecht und aktuell stellvertretender Fachbereichsleiter Kommunalentwicklung im Kirchener Rathaus, führt mit dem neuen hauptamtlichen Ersten Beigeordneten der VG Betzdorf-Gebhardshain, Marc Schwan, bereits kommissarisch die Geschäfte. Schwan wird auch künftig an entscheidender Stelle für das Molzbergbad tätig sein, entsprechend einem seiner Geschäftsbereiche.

Bis jetzt besteht die Gesellschafterversammlung aus zwei Personen: dem Bürgermeister der VG Kirchen, der den Vorsitz innehat, und seinem Stellvertreter, dem Bürgermeister der VG Betzdorf-Gebhardshain. Zwar kann ein Bürgermeister auch künftig an der Spitze stehen, die künftige Regelung sieht allerdings vor, dass dies auch die Beigeordneten mit entsprechendem Geschäftsbereich übernehmen können. Der Vorsitz wird dann alle zwei Jahre wechseln. Das Gremium soll auf insgesamt zwölf Vertreter, je sechs aus einer VG, anwachsen. Auf der anderen Seite wird der Aufsichtsrat aufgelöst, was vor allem die Strukturen insgesamt straffen soll.

Schwan: Künftiges Geschäftsführerduo „ideale Lösung“

Schwan war es auch, der die Reformen dem Ausschuss vorstellte. Mit dem künftigen Geschäftsführerduo sei eine „ideale Lösung“ gefunden worden. Den beiden soll eine Assistenz zur Seite gestellt werden. Insgesamt stehen einige Neueinstellungen an, sofern denn Bewerber gefunden werden. Die Betriebsleitung wird laut Sitzungsvorlage derzeit lediglich von einer Fachkraft für Bäderbetriebe sichergestellt. Dem Betriebsleiter wurde am 30. Januar gekündigt. Seitdem befindet sich die GmbH in einem Rechtsstreit mit ihm, der durch einen Vergleich beigelegt werden soll. Ein weiterer Techniker wird als Betriebsleiter ins Altenkirchener Bad wechseln. Die verbliebene Fachkraft zeigt allerdings Interesse, in die Betriebsleitung aufzusteigen. Zudem liegt die Bewerbung eines Meisters für Bäderbetriebe vor.

Änderungen stehen auch bei der Finanzierung der GmbH an. Die bisherige Praxis konzentrierte sich darauf, die Jahresverluste auszugleichen. Dies funktioniert solange, wie Tilgung und Investitionen parallel zur Abschreibung liefen, wie Schwan erklärte. Vor allem seit Bau des Sauna-Außenbeckens 2022 lief diese Balance auseinander, was zur Entstehung von Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 1,5 Millionen Euro führte. Die zukünftige Finanzierung der Gesellschaft soll sich also nicht mehr primär am Jahresverlust orientieren, sondern am liquiditätswirksamen Jahresergebnis. Das Ziel: Die Gesellschaft so zu steuern, dass sie stets zahlungsfähig ist, aber keine hohen, durch die Gesellschafter finanzierten Liquiditätsbestände aufbaut.