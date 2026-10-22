Neues Geschäft in Altenkirchen
So sieht es im „Lieblingsplatz“ an Wilhelmstraße aus 
Freuen sich auf die Eröffnung der neuen und ersten Filliale von „Lieblingsplatz“ im Westerwald: Stephanie Henn (Verkäuferin, von
Freuen sich auf die Eröffnung der neuen und ersten Filliale von „Lieblingsplatz“ im Westerwald: Stephanie Henn (Verkäuferin, von links), Kristina Pötter (Storeleiterin), Heike Röderstein (Verkäuferin) und Geschäftsführer Thomas Kronefeld.
Annika Stock

Am 23. Oktober öffnet „Lieblingsplatz“ in Altenkirchen seine Türen für die modebegeisterte Kundschaft. Damit ist ein ehemaliger Leerstand in der Wilhelmstraße Geschichte. Unsere Reporterin durfte vorab einen Blick in den Laden werfen.

Lesezeit 1 Minute
Modebegeisterte Kundschaft darf sich auf einen neuen Laden in der Altenkirchener Innenstadt freuen. „Lieblingsplatz“ öffnet am Freitag, 23. Oktober, erstmals im Westerwald eine Filiale und seine Türen. Die Öffnungszeiten liegen von montags bis freitags in der Zeit von 9.
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