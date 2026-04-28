Diskussion in Eichen So sieht Enders die Debatte um wiederkehrende Beiträge Johannes Mario Löhr 28.04.2026, 18:30 Uhr

i So sieht Landrat Peter Enders die Diskussion über Straßenausbaubeiträge in seiner Heimatgemeinde. Gerd Asmussen. Kreisverwaltung Altenkirchen

Die Sanierung eines Teilstücks der Eichener Hauptstraße hat in dem kleinen Ort eine große Debatte ausgelöst. Wir haben bei einem prominenten Eichener nachgefragt, wie er die Diskussion um wiederkehrende Beiträge einschätzt – Landrat Peter Enders.

Mit rund 1 Million Euro ist die Sanierung eines 250 Meter langen Teilstücks der Hauptstraße in Eichen veranschlagt. Walter Ohm hat in dem 500-Seelen-Ort mehr als 80 Unterschriften gesammelt. Die Gruppe wehrt sich gegen die Finanzierung der Maßnahme über wiederkehrende Beiträge.







Artikel teilen

Artikel teilen