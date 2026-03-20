Standort-Konzentration So sehr ist Thomas GmbH in Herdorf verwurzelt Daniel-D. Pirker 20.03.2026, 06:00 Uhr

i Arbeiten für die damaligen Expansionspläne der Thomas GmbH (da noch Thomas Magenete): Stück für Stück fraß sich 2016 der Spezialbagger in das Gebäude der ehemaligen Erzaufbereitung von San Fernando. Daniel Weber

Vom Bergbau zur High-Tech-Aktorik: Wo einst die Grube San Fernando Eisenerz förderte, schlägt heute das technologische Herz der Thomas GmbH. Mit der Standort-Konzentration schließt sich für das Unternehmen ein Kreis jahrzehntelanger Verbundenheit.

Dieser Schritt markiert den neuesten Meilenstein in der engen Verbindung zwischen der Firma Thomas und ihrem „Heimatstädtchen“. Das Unternehmen, das vor allem als Automobilzulieferer bekannt ist, hat angekündigt, bis 2028 die gesamte Produktion und Logistik auf den Hauptsitz in Herdorf zu konzentrieren.







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