Wo ist die „Vereinshochburg“ im Südwesten? Dieser Frage versuchte der SWR in seiner TV-Sendung „Stadt-Land-Quiz“ zu beantworten. Hierbei traf Kirchen auf das baden-württembergische Oberstenfeld. Ein spannendes Duell über Bundesländergrenzen hinweg.
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Dass der 1. Kirchener Klickerverein aus der Vereinslandschaft weit über die Sieg hinaus nicht wegzudenken ist, ist hinlänglich bekannt. So kommt es wohl auch nicht von ungefähr, dass der SWR für sein TV-Format „Stadt-Land-Quiz“, das diesmal das Thema Vereinsleben beleuchtete, den Blick ins AK-Land richtete.