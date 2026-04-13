Klickerverein sammelt Punkte So schlug sich Kirchen im TV-Städteduell Markus Kratzer 13.04.2026, 12:00 Uhr

i Grund zur Freude hatten die Mitglieder des 1. Kirchener Klickervereins, an der Spitze der Vorsitzende Bernd Schneider und Gästeführerin Michaela Stötzel im Gespräch mit SWR-Moderator Jens Hübschen (rechts). Auch dank ihrer Hilfe siegte die Stadt an der Sieg im TV-Duell "Stadt-Land-Quiz" gegen Oberstenfeld aus Baden-Württemberg. Markus Kratzer

Wo ist die „Vereinshochburg“ im Südwesten? Dieser Frage versuchte der SWR in seiner TV-Sendung „Stadt-Land-Quiz“ zu beantworten. Hierbei traf Kirchen auf das baden-württembergische Oberstenfeld. Ein spannendes Duell über Bundesländergrenzen hinweg.

Dass der 1. Kirchener Klickerverein aus der Vereinslandschaft weit über die Sieg hinaus nicht wegzudenken ist, ist hinlänglich bekannt. So kommt es wohl auch nicht von ungefähr, dass der SWR für sein TV-Format „Stadt-Land-Quiz“, das diesmal das Thema Vereinsleben beleuchtete, den Blick ins AK-Land richtete.







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