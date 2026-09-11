Nicht zum ersten Mal dabei So schaffte es Betzdorfer in „Wer wird Millionär?“ Daniel-D. Pirker 11.09.2026, 20:30 Uhr

i Vor Kurzem war der Betzdorfer Carsten Floß Kandidat in der TV-Sendung „Wer wird Millionär?“. Screenshot RTL

Nicht zum ersten Mal war Carsten Floß Kandidat in der beliebten Jauch-Sendung „Wer wird Millionär?“. Doch dieses Mal hatte er es auch auf den „heißen Stuhl“ geschafft. Der Weg dahin unterschied sich spürbar von seiner ersten Teilnahme.

Endlich hatte er es geschafft. Es war nicht der erste Anlauf für den Betzdorfer Carsten Floß, doch nun saß er tatsächlich Günther Jauch in „Wer wird Millionär?“ auf dem berüchtigten Kandidatenstuhl gegenüber. Kürzlich wurde die Sendung ausgestrahlt. Zwar musste sich der 53-jährige Friseurmeister mit einem Gewinn von 500 Euro zufriedengeben, aber den Zuschauern bot er einen sympathischen Auftritt – und außerdem Nervenkitzel.







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