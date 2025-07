Früher Bordell – heute Brandruine. Offizielle Infos über das ehemalige „Haus Lug ins Land“ gibt es so gut wie keine. Doch eine archivierte Webseite gibt Einblicke in die Angebote des Etablissements vor seiner Schließung.

Bis vor etwa 15 Jahren war das „Haus Lug ins Land“ weit über die Grenzen des Siegerlands als Freudenhaus bekannt. Am Mittwoch, 25. Juni, hielt nun ein Großbrand des mit Bäumen und Hecken abgeschirmten Gebäudes 90 Feuerwehrleute in Atem. Zudem musste für Nachlöscharbeiten dreimal erneut auf das Grundstück an der Büdenholzer Straße angerückt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zur Brandursache. Klar ist: Das Gebäude ist nahezu vollständig ausgebrannt und einsturzgefährdet. Offizielle Infos zum „Haus Lug ins Land“, das seine Hochzeiten in den 70ern erlebt haben soll, gibt es so gut wie keine.

Über Jahrzehnte war das Etablissement in der Region als Bordell bekannt, doch geredet wurde darüber allenfalls hinter vorgehaltener Hand. Wenn man sich mit Einheimischen über das „Haus Lug ins Land“ unterhält, berichten sie von zahlreichen – oft teuer wirkenden – Autos mit Kennzeichen aus ganz Westdeutschland, insbesondere dem Rheinland und dem Ruhrgebiet.

Offline genommene Webseite über Umwege abrufbar

Über Umwege finden sich heute noch digitale Spuren der Einrichtung. Es existierte eine Webseite, die unter der Domain www.clubinsland.de abrufbar war. Zwischenzeitlich wurde sie offline genommen, Textinhalte und manche Bilder sind allerdings immer noch über das Archiv Waybackmachine abrufbar. Die aktuellsten Inhalte stammen vom Februar 2012 – ab März 2013 wird lediglich darauf hingewiesen, dass man geschlossen habe.

„Sauna & FFK – auch im Grünen“, dieser Schriftzug springt einen direkt ins Auge unter dem Banner, der Eindrücke gibt vom gepflegten Außenbereich, auf dem sich zahlreiche weiße Außenliegen befinden, zudem zwei leicht bekleidete Damen. Damals war der Betreiber offensichtlich auf der Suche nach neuen Bewerberinnen. Unter dem seitlichen Hauptmenü soll eine Werbeanzeige das Interesse wecken („Hast Du Lust auf ein bißchen Luxus?“). 350 Euro Verdienst seien täglich möglich.

i Im Internetarchiv Waybackmachine finden sich noch Teile der offline genommenen Website des "Haus Lug ins Land". Screenshot

Die Hauptzielgruppe sind allerdings Freier. Im Haus und im großzügigen Garten könne man viele Freiheiten genießen, heißt es auf der Startseite, und weiter: „Wir sind für sie da. Schon seit 30 Jahren unter der gleichen Leitung.“ Und: „Gleichgültig ob Sie unseren Clubbereich besuchen, die Sauna, eine erotische Massage oder den Service in unseren Appartements genießen möchten. Wir freuen uns auf Sie.“

Ein Foto des Teams ist nicht mehr abrufbar, lediglich weibliche Vornamen. Von einem Teil des „Teams“ gibt es in der Galerie auch Solo-Fotos, mit verpixelten Gesichtern und offenherzigen Posen. Unter dem Reiter „Themen“ wird mit FFK- und Swinger-Clubs mit Außengelände geworben. Außerdem sind die Stichwörter „Herren Überschuss“, „Gang Bang“ und „Privat Empfang“ aufgeführt. Vom damaligen Ambiente sind keine Fotos archiviert, der dazugehörige Text ist allerdings noch lesbar. Darin heißt es unter anderem: „ Der Besuch bei uns ist anregend – denn unsere vielen Räume und Appartements lassen Ihnen sehr viel Spielraum für Ihre Phantasien.“