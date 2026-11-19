Ulrich Lipp aus Horhausen malt menschliche Antlitze, um das Innere zu ergründen: Fragen nach Freiheit, Würde und dem Menschsein. Ein Porträt eines Künstlers, der mit Farbe statt mit Worten nach Antworten sucht.
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Malerei begleitet Ulrich Lipp seit seiner Jugend. Aus der frühen Leidenschaft entwickelte sich über Jahrzehnte ein erfolgreiches Künstlerleben mit unterschiedlichen Schaffensphasen. Heute lebt der 71-Jährige in Horhausen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht eine Frage, die ihn seit jeher beschäftigt: Was macht den Menschen eigentlich aus?