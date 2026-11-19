Künstler aus Horhausen So packt Ulrich Lipp Gefühle in gemalte Gesichter Marvin Conradi 19.11.2026, 16:30 Uhr

i Die Porträts von Ulrich Lipp aus Horhausen erzählen von Freude und Trauer, Liebe und Verlust, Heiterkeit und Verletzlichkeit. Ihn interessiert das Wesentliche hinter der Oberfläche: ein Blick, eine Geste, ein Gesichtsausdruck. Marvin Conradi

Ulrich Lipp aus Horhausen malt menschliche Antlitze, um das Innere zu ergründen: Fragen nach Freiheit, Würde und dem Menschsein. Ein Porträt eines Künstlers, der mit Farbe statt mit Worten nach Antworten sucht.

Malerei begleitet Ulrich Lipp seit seiner Jugend. Aus der frühen Leidenschaft entwickelte sich über Jahrzehnte ein erfolgreiches Künstlerleben mit unterschiedlichen Schaffensphasen. Heute lebt der 71-Jährige in Horhausen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht eine Frage, die ihn seit jeher beschäftigt: Was macht den Menschen eigentlich aus?







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