Wenn der Melder falsch auslöst So oft rückt die Feuerwehr zu Fehlalarmen aus Thomas Leurs 07.09.2026, 16:10 Uhr

i Am Ende gab es kein Feuer: Die Feuerwehr ist am vergangenen Freitag zum MVZ in Betzdorf ausgerückt. Thomas Leurs

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge sind am vergangenen Freitag zum MVZ in Betzdorf ausgerückt. Nachdem ein Brandmelder angeschlagen hat, wurde das Gebäude evakuiert. Am Ende ist es ein Fehlalarm gewesen. Doch wie oft kommt das bei der Feuerwehr vor?

Als der Löschzug der Feuerwehr Betzdorf am vergangenen Freitag am MVZ in der Friedrichstraße angekommen ist und mit einem Atemschutztrupp das Gebäude betrat, war schon bald klar, dass es kein Feuer zu löschen gab. Ein Melder am Dach hatte fälschlicherweise den Alarm ausgelöst.







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