Sicherheit in Betzdorf
So mischt sich Bätzing-Lichtenthäler in Debatte ein
Sabine Bätzing-Lichtenthäler bezieht Stellung in der Debatte um die Situation der Betzdorfer Innenstadt.
Archiv/Alexander Thieme-Garmann

Die Betzdorfer Innenstadtdebatte nimmt kein Ende. Während Stadtbürgermeister Behner vorgeprescht war, bezieht nun seine SPD-Gegenkandidatin im Rennen um das Landtagsmandat Stellung – und kritisiert ihren CDU-Kontrahenten, ohne Probleme zu ignorieren.

In den vergangenen Wochen bestimmte die Situation der Innenstadt die politische Debatte in und um Betzdorf. Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU), der für seine Partei auch für die Landtagswahl antritt, hatte sich frühzeitig eingeschaltet und das Thema – auch mit provokanten Äußerungen – besetzt.

