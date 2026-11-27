Nach gut 50 Jahren So macht Stadt Grillhütte Bruche fit für Zukunft Claudia Geimer 27.11.2026, 18:30 Uhr

i Der Grillplatz vor der Grillhütte in Betzdorf-Bruche wurde saniert, weitere Maßnahmen stehen an. Die Hütte werde gut genutzt, freut sich Stadtbürgermeister Johannes Behner. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Ob Vereinsfest oder Geburtstag – die Grillhütte in Betzdorf-Bruche erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Doch nach über 50 Jahren nagte der Zahn der Zeit am Gebäude. Jetzt tut sich dort einiges.

Ob Vereinsfeste oder Geburtstagsfeiern – die Grillhütte in Betzdorf-Bruche erfreut sich großer Beliebtheit und wird gut gebucht. „Sie wird sehr gut angenommen“, freut sich Stadtbürgermeister Johannes Behner beim Ortstermin. Weil die Grillhütte nach gut 50 Jahren in die Jahre gekommen ist, hat die Stadt Betzdorf Geld für die Sanierung in die Hand genommen.







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