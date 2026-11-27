Ob Vereinsfest oder Geburtstag – die Grillhütte in Betzdorf-Bruche erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Doch nach über 50 Jahren nagte der Zahn der Zeit am Gebäude. Jetzt tut sich dort einiges.
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Ob Vereinsfeste oder Geburtstagsfeiern – die Grillhütte in Betzdorf-Bruche erfreut sich großer Beliebtheit und wird gut gebucht. „Sie wird sehr gut angenommen“, freut sich Stadtbürgermeister Johannes Behner beim Ortstermin. Weil die Grillhütte nach gut 50 Jahren in die Jahre gekommen ist, hat die Stadt Betzdorf Geld für die Sanierung in die Hand genommen.