Dürre, Borkenkäfer, Sturm: Die Wälder im AK-Land leiden unter dem Klimawandel. Doch Förster entwickeln neue Wege, um sie zu retten. Förster Ralf Hoss und Forstinspektoranwärterin Lisa Höhner zeigen im Waldgebiet bei Steinebach, wie das geht.

Auch, wenn der Sommer dieses Jahr bislang nicht ganz so heiß und trocken gewesen ist wie in den Jahren davor: Für die Wälder im AK-Land bedeutet das trotzdem Stress. Das wissen auch die Förster im AK-Land und bereiten die Waldgebiete schon seit Längerem auf die kommenden Klimaveränderungen vor. Was sie alles unternehmen, das haben Förster Ralf Hoss und Forstinspektoranwärterin Lisa Höhner unserer Zeitung im Forstrevier Gebhardshain gezeigt.

„Sehen Sie: Da, wo kein hoher Wald ist, da war früher die Fichte“, sagt Förster Ralf Hoss. Mit dem Auto sind wir in den Wald der Waldinteressengemeinschaft Steinebach gefahren. Zwischen 40 und 60 Prozent waren die Forstreviere im AK-Land früher mit Fichten bedeckt. Der Klimawandel und der Borkenkäfer haben dem rasch ein Ende gesetzt. Heute stehen nur noch tote Reste in den Wäldern. Und ließen große Brachflächen zurück, bei denen sich die Förster überlegen mussten: Was damit tun?

Verlust der Fichte sorgt für kahle Flächen﻿

Ein Beispiel zeigt sich auf dem sogenannten Weißen Gaul. „Vor fünf, sechs Jahren stand hier gar nichts mehr“, sagt Hoss. Mittlerweile wachsen an der Stelle etwa Birken und die Eberesche. Statt Monokulturen setzen die Förster schon seit Längerem auf Mischwälder. Und das schon Jahre, bevor der Borkenkäfer die ganzen Fichten gefressen hat, wie Hoss betont. Doch wichtig sei dabei auch, darauf zu achten, dass die Baumart zum Standort passt. „Fällt der Hang nach Süden und die Sonne knallt den ganzen Tag drauf, oder geht der Hang Richtung Norden mit wenig Sonnenlicht für die Bäume oder befindet sich viel Basalt im Boden. All das muss man berücksichtigen“, erklärt der Förster.

i Auch Maronenbäume, die in unserer Region bislang eher unüblich sind, werden im AK-Land gepflanzt. Thomas Leurs

Wenige Hundert Meter weiter zieht sich eine Linie mit hohen Bäumen mitten durch das junge neu ergrünte Waldgebiet. Diese Laubbäume tragen kaum noch Blätter, sind sehr schmal. „Die wurden damals als Trennlinie in die Monokulturen gepflanzt“, sagt Hoss. Auch damals hat man schon mitgedacht. Um die leichter entzündlichen Nadelbäume in Falle eines Waldbrandes nicht vollständig zu verlieren, sollten die Laubbäume als Schutz dienen. Heute fehlt diesen Bäumen selbst allerdings jeglicher Schutz. Durch das Fehlen der Fichten sind sie seit Jahren Wind und Wetter ausgesetzt und einer Belastung, der sie nicht gewachsen sind. Denn ein Baum, der mehrere Jahrzehnte braucht, um auszuwachsen, kann sich nicht innerhalb weniger Jahre auf eine dramatisch veränderte Umgebung einstellen.

Weißtanne als guten Ersatz

Und auch, wenn die Fichte in Deutschland stark dezimiert wurde, ist das kein Grund für die Förster, Nadelbäume grundsätzlich abzuschreiben, denn Bauholz wird auch in Zukunft benötigt. Im Waldgebiet auf dem Weißen Gaul hat Hoss neben Traubeneichen, Esskastanien, Spitzahorn, Winterlinden, Douglasien und Küstentannen auch Weißtannen gepflanzt. „Sie haben gleich mehrere Vorteile gegenüber der Fichte“, sagt Hoss. Zum einen gehen die Wurzeln stark in die Tiefe, erhalten also auch in den trockenen Sommermonaten genug Wasser. Zum anderen haben sie eine sehr gute Streu, das bedeutet, dass sich die abfallenden Nadeln sehr schnell und gut zersetzen und das Bodenleben anregen. „Ein vernünftiger Bodenzustand ist sehr wichtig“, sagt Hoss.

Ziel ist es, den Humusanteil im Boden zu erhöhen. Denn der Humus kann in Verbindung mit Tonmineralen sehr gut Wasser speichern, und das ist bei langen Trockenperioden umso wichtiger für den Wald. Allerdings steht die Weißtanne nicht gerne alleine. So sind direkt daneben Bäume wie Birken und Vogelbeeren aus Naturverjüngung mit übernommen worden, die ihr Schutz vor Sonne und Frost bieten.

i An der Weißtanne ist gut zu sehen, dass sie vor zwei Jahren deutlich mehr gewachsen ist als im vergangenen Jahr. Förster Ralf Hoss zeigt den Zuwachs von vor zwei Jahren, Forstinspektoranwärterin Lisa Höhner den vom vergangenen Jahr. Thomas Leurs

Das langfristige Ziel sei es, nie wieder Kahlflächen in den Wäldern zu bekommen. „Um das zu erreichen, müssen wir komplett umdenken und möglichst viele Baumarten pflanzen, uns möglichst breit aufstellen, um dann später zu schauen, was sich bewährt hat“, sagt Hoss. Wenn dann mal einzelne Baumarten ausfallen, ist das nicht so schlimm.

Wichtig sei neben der Baumartenmischung auch eine vielfältige Alters-, Höhen- und Durchmesserstruktur. Vom Sämling bis zum zielstarken Erntebaum soll im zukünftigen Dauerwald ein ständiges Erneuern und Nutzen stattfinden. Durch eine Anreicherung mit einem gewissen Totholzanteil soll gleichzeitig die Schwamm- und Kühlfunktion des Waldes optimiert werden.

Die Zukunft des Waldes liegt in der Mischung

Wer mit dem zukünftigen Wald klarkommen muss, ist Lisa Höhner. Sie ist Forstinspektoranwärterin und absolviert gerade ein Duales Studium im Bereich Forstwirtschaft. Um die Wälder zukunftssicher zu machen, achten die Förster darauf, im Randbereich Wildobst, Elsbeeren oder die Baumhasel zu pflanzen. Denn diese Bäume sind windfest, maximal nur mittelgroß und ökologisch wertvoll.