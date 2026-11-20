Nach Monaten der Vorbereitung hat das Möbelhaus Wohnorama seit Mittwoch in Betzdorf geöffnet. Noch bis zum letzten Tag wurde eifrig gearbeitet. Was sich alles geändert hat, zeigen die Geschäftsführer Gerhards und Scheidt beim Besuch unserer Zeitung.
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Am Mittwoch hat das Möbelhaus Wohnorama in Betzdorf nach monatelangen Vorbereitungen seine Eröffnung gefeiert. Zum ersten Tag hat es eine VIP-Einladung gegeben. Am Donnerstag, Freitag, Samstag und Montag feiert das Möbelhaus seine Eröffnungen mit seinen Kunden.