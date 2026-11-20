Ehemals Möbel Pagnia So lief die Eröffnung von Wohnorama in Betzdorf Thomas Leurs 20.11.2026, 19:00 Uhr

i Die Geschäfsführer der Wohnorama-Filialen in Limburg, Altenkirchen und Betzdorf, Lars Gerhards (links) und Carsten Scheidt, blicken mit der Eröffnung in der Sieg-Heller-Stadt auf ereignissreiche Wochen und Monate zurück. Thomas Leurs

Nach Monaten der Vorbereitung hat das Möbelhaus Wohnorama seit Mittwoch in Betzdorf geöffnet. Noch bis zum letzten Tag wurde eifrig gearbeitet. Was sich alles geändert hat, zeigen die Geschäftsführer Gerhards und Scheidt beim Besuch unserer Zeitung.

Am Mittwoch hat das Möbelhaus Wohnorama in Betzdorf nach monatelangen Vorbereitungen seine Eröffnung gefeiert. Zum ersten Tag hat es eine VIP-Einladung gegeben. Am Donnerstag, Freitag, Samstag und Montag feiert das Möbelhaus seine Eröffnungen mit seinen Kunden.







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