Carsten Floß aus Betzdorf So lief der Drehtag bei „Wer wird Millionär?“ ab 13.10.2025, 18:00 Uhr

i Carsten Floß aus Betzdorf war bei einer der Vorrunden-Kandidaten in der "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" im Oktober 2025. Daniel-D. Pirker

Der Betzdorfer Carsten Floß schaffte es als Teilnehmer bis in die Jauch-Sendung, scheiterte aber an den Vorrunden-Fragen. Hätten Sie richtig gelegen? Und wie läuft so ein Drehtag bei „Wer wird Millionär“ eigentlich ab?

Er war nur wenige Momente bei „Wer wird Millionär?“ zu sehen – doch für den Betzdorfer Carsten Floß war allein mit der Teilnahme ein Traum in Erfüllung gegangen. Doch bei allem olympischen Wettkampfgeist, den der 53-jährige Betreiber eines Friseursalons in Kreuztal hochhält: Natürlich wäre er gerne über die Vorrunde hinaus gekommen, wo es gilt, korrekt und am schnellsten Antworten richtig zu tippen.







