Der Betzdorfer Carsten Floß schaffte es als Teilnehmer bis in die Jauch-Sendung, scheiterte aber an den Vorrunden-Fragen. Hätten Sie richtig gelegen? Und wie läuft so ein Drehtag bei „Wer wird Millionär“ eigentlich ab?
Lesezeit 3 Minuten
Er war nur wenige Momente bei „Wer wird Millionär?“ zu sehen – doch für den Betzdorfer Carsten Floß war allein mit der Teilnahme ein Traum in Erfüllung gegangen. Doch bei allem olympischen Wettkampfgeist, den der 53-jährige Betreiber eines Friseursalons in Kreuztal hochhält: Natürlich wäre er gerne über die Vorrunde hinaus gekommen, wo es gilt, korrekt und am schnellsten Antworten richtig zu tippen.