Unternehmen setzt auf Herdorf So kontern Thomas-Personalchef und Betriebsrat Kritik Daniel-D. Pirker 11.03.2026, 20:30 Uhr

Die Thomas GmbH verabschiedet sich aus Rennerod und konzentriert sich auf den Standort Herdorf. Die IG Metall kritisierte jüngst die Art und Weise rund um die Pläne. Das Unternehmen lässt nun zwei wichtige Verantwortliche zu Wort kommen.

Schlechte Nachrichten für Rennerod, Erleichterung in Herdorf und Kritik von der IG Metall: Dass die Thomas GmbH plant, den Standort im Westerwaldkreis aufzugeben und sich auf das Städtchen an der Heller zu konzentrieren, bewegt die Gemüter in der Region.







