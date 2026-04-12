„Für Bundeswehrzwecke sehr gut geeignet“: Das bescheinigt das zuständige Bundeswehramt dem früheren Lager Stegskopf. Die auffällig deutliche Bewertung ist Teil der Antwort auf eine Anfrage unserer Zeitung zu einem Polizeieinsatz am Ostermontag.
Lesezeit 1 Minute
Ein Polizeieinsatz am Ostermontag hat das Lager Stegskopf auf dem Gebiet des früheren Truppenübungsplatzes Daaden erneut in den Fokus gerückt – und deutlich gemacht: Bei dem Areal handelt es sich keineswegs um einen aufgegebenen „Lost Place“, der sich für Erkundungstouren eignet.