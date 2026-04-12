Kehrt das Militär zurück? So konkret hat die Bundeswehr den Stegskopf im Visier Michael Fenstermacher 12.04.2026, 09:00 Uhr

i Eine Entscheidung über die Rückkehr des Militärs ist noch nicht gefallen, aber die Bundeswehr hat das frühere Lager Stegskopf fest im Visier. Thomas Frey. picture alliance/dpa

„Für Bundeswehrzwecke sehr gut geeignet“: Das bescheinigt das zuständige Bundeswehramt dem früheren Lager Stegskopf. Die auffällig deutliche Bewertung ist Teil der Antwort auf eine Anfrage unserer Zeitung zu einem Polizeieinsatz am Ostermontag.

Ein Polizeieinsatz am Ostermontag hat das Lager Stegskopf auf dem Gebiet des früheren Truppenübungsplatzes Daaden erneut in den Fokus gerückt – und deutlich gemacht: Bei dem Areal handelt es sich keineswegs um einen aufgegebenen „Lost Place“, der sich für Erkundungstouren eignet.







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