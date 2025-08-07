Nach dem Erfolg ihres Debütromans folgt jetzt die spannende Fortsetzung. Die Wissener Autorin Stefanie Schuhen lässt ihre Leser erneut in eine magische Welt eintauchen zwischen Alabasterfelsen, Paris und Zaubertränken.

Vor zwei Jahren feierte die Wissener Autorin Stefanie Schuhen mit dem Roman „Die rastlosen Geister des Salon Nocturne“, erschienen beim Piper-Verlag, ihre erfolgreiche Premiere. Jetzt entführt sie mit der Fortsetzung „Die gefährlichen Zauber des Salon Nocturne“ erneut in die Welt von Geschöpfen, die sich im Alltag zwar nicht von normalen Menschen unterscheiden, die es aber oft magisch-faustdick hinter den Ohren haben.

Es ist eine Art Parallelwelt mitten in Paris mit Louvre und Sacre Coeur, in deren Mittelpunkt Jackie steht, die noch immer durch einen Bindungszauber an ihren Salon Nocturne gebunden ist, diesen aber verlassen kann, wenn ihr Geist in eine Katze schlüpft, ein transzendentales Transportmittel, auf das sie – und zeitweise auch der Vierbeiner – allerdings lieber verzichten möchte. Dies wäre mithilfe eines magischen Amuletts möglich, wenn es da nicht einige Geheimnisse geben würde, die ihr Freund Gabriel lösen könnte. Der aber leidet unter einer Art magischer Amnesie: „...alles, was ihn mit diesem Ort, mit Jackie verband, war im Nebel in seinem Kopf verschwunden“, heißt es zu Beginn des Buches, wobei Stefanie Schuhen den Leser mitnimmt in nahezu romantisch anmutende Gefilde mit Alabasterfelsen am Strand und orange-roten Streifen am Horizont.

Leser wird gleich zu Beginn in Handlung gezogen

Ein Intro, dass sofort Lust auf mehr macht, die nicht nachlässt, sondern sich sogar steigert, denn der Plot fesselt, ist doch das geheimnisvolle Schicksal Gabriels und dessen Gedächtnisverlust sehr eng mit dem von Jackie verbunden, die mit den „Freimagiern“ zu kämpfen und auch mit der magischen Behörde ASRAM so ihre Schwierigkeiten hat.

Diese sendet ihrerseits Agenten aus, um die Geheimnisse des „anderen Paris“ zu schützen, Umstände, die von der Autorin mitunter meisterhaft in Szene gesetzt werden: „Florence Valois war die Art von Magierin, die von einem ASRAM-Agenten gesunden Respekt erforderte. Erfahren, in der magischen Gemeinschaft verwurzelt und höchstwahrscheinlich mit einer Unmenge an Zaubern und Flüchen in den Fingerspitzen“, ist nur ein Beispiel von vielen, wie Stefanie Schuhen Leben und erzählerische Vielfalt in ihrem Werk transportiert.

Zwischen Zaubertrank und Sehnsuchtsort

Immer fühlt man sich mitten im Geschehen, ganz gleich, ob sich die Romanheldin in ihr Zimmer zurückzieht, um die von den Freimagiern hervorgerufenen außergewöhnlichen Wetterphänomene über Paris zu beobachten, ob sie mit ihren Freunden Abwehrpläne bespricht oder in einen anderen Körper wie etwa den einer Katze schlüpft, um auch außerhalb des Salon Nocturne gelangen zu können. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt: Pulver, Tränke, das magische Amulett und vieles mehr tauchen auf in einem zunächst räumlich begrenzt wirkenden Umfeld, das aber immer wieder über die realen Grenzen hinaus wirkt und in ein anderes Universum entführt.

Dabei ist die Wahl der Stadt Paris mit ihrem Glanz, aber auch ihren Geheimnissen, nicht zufällig, denn Stefanie Schuhen verbrachte dort während ihres Studiums im Jahre 2001 ein Semester, eine Zeit, die ihr unvergessen bleibt: „Ich habe dort im Viertel Montmartre gelebt und als der Piper-Verlag einen Wettbewerb zum Thema ‚Sehnsuchtsorte‘ ausschrieb, habe ich mich an diese Zeit erinnert“, schildert die Autorin den Beginn.

i Stolz präsentiert die Wissener Autorin Stefanie Schuhen "Die rastlosen Geister des Salon Nocturne" und die Fortsetzung "Die gefährlichen Zauber des Salon Nocturne". Thomas Hoffmann

Das Manuskript zum Erstlingswerk gewann und „Die rastlosen Geister des Salon Nocturne“ wurden zum Erfolg, was auch seitens des Verlages zu dem Wunsch führte, eine Fortsetzung zu schreiben. Ob das Ganze schließlich eine Trilogie wird, darauf will sich die Wissenerin nicht festlegen, aber die auch im zweiten Teil auftauchenden alten und neuen Charaktere haben noch sehr viel Potenzial, um in Welten zu entführen, die dem Alltag magische Spannung und beste Leseunterhaltung entgegensetzen.

Das Buch „Die gefährlichen Zauber des Salon Nocturne“ kann im Buchhandel als Taschenbuch zum Preis von 18 Euro und als E-Book für 4,99 Euro erworben werden.