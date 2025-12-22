Ratschläge aus dem Westerwald So klappt es mit dem Frieden unter dem Weihnachtsbaum Markus Kratzer 22.12.2025, 15:00 Uhr

i Weihnachten in Frieden und Harmonie. Das muss kein Wunschdenken bleiben. Eine Expertin verrät, wie man Konflikte unterm Tannenbaum vermeiden kann. Heiko Rebsch. picture alliance/dpa

Und plötzlich brennt der Baum – sprichwörtlich. Ein falsches Wort und der Weihnachtsfrieden kann reißen wie dünnes Geschenkpapier. Wie klappt es mit einem harmonischen Fest in der Familie? Eine Expertin gibt Tipps.

Weihnachten gilt als Fest der Liebe – und doch liegen gerade an den Feiertagen die Nerven oft blank. Hohe Erwartungen, alte Familienmuster und zu viel gemeinsame Zeit auf engem Raum können schnell zu Konflikten führen. Aber wie lässt sich Streit unterm Weihnachtsbaum vermeiden?







