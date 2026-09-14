Wirtschaftsempfang im AK-Land So kann der ländliche Raum zur Zukunftswerkstatt werden Markus Kratzer 14.09.2026, 19:00 Uhr

i Der Hochschullehrer und Energieforscher Lars Klitzke bereicherte den Wirtschaftsempfang mit einem durchdachten Vortrag. Markus Eschenauer

Fachkräftemangel und Strukturwandel, Digitalisierung und KI, neue Bildungswege und die Frage, welche Chancen der ländliche Raum hat – Themen, die ein Experte beim Empfang der Wirtschaft im Kreis Altenkirchen in einem spannenden Vortrag erörterte.

„Wandel beginnt mit Bildung. Zukunft beginnt dort, wo Menschen beschließen, sie nicht abzuwarten, sondern gemeinsam zu gestalten.“ Dies war sozusagen die Kernbotschaft des Hochschullehrers und Energieforschers Lars Klitzke beim Empfang der Wirtschaft im Kreis Altenkirchen in den Räumen der Hottgenroth-Akademie in Weyerbusch.







Artikel teilen

Artikel teilen