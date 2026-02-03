Herzkammer der IT
So kämpft VG Kirchen mit Preisexplosion auf Weltmarkt
Die Preise für Arbeitsspeicher sind explodiert. Das macht nicht nur Handys und Spielekonsolen teurer. Auch Kommunen werden von der abenteuerlichen Entwicklung unter Druck gesetzt, wie sich jetzt am Beispiel der VG Kirchen zeigt. 

Was haben die Anschaffung eines neuen Verwaltungsservers in Kirchen und der Kauf Ihres nächsten Smartphones gemeinsam? Beide sind Opfer eines globalen „Hardware-Schockers“ geworden. Der Notstand auf dem internationalen Markt für Arbeitsspeicher hat die Preise explodieren lassen – mit Folgen für die IT-Systeme der Kirchener Verbandsgemeindeverwaltung und letztlich für den Steuerzahler.

