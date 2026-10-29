Prognosen für VG Kirchen
So hart trifft demografischer Wandel die Grundschulen
Die Schullandschaft steht laut Prognosen der Schülerzahlen in der Verbandsgemeinde Kirchen vor einem tiefgreifenden Wandel.
Die Schullandschaft steht laut Prognosen der Schülerzahlen in der Verbandsgemeinde Kirchen vor einem tiefgreifenden Wandel.
Sebastian Gollnow/dpa

Die Schulen werden sich tiefgreifend verändern in der Verbandsgemeinde Kirchen. Die Schülerschaft wird schrumpfen, wie aktuelle Prognosen der Verwaltung für die kommenden sechs Schuljahre offenbaren. Welche Standorte besonders betroffen sind.

Lesezeit 2 Minuten
Der demografische Wandel erreicht die Grundschulen der Verbandsgemeinde Kirchen mit ganzer Härte. Ob die Standorte auf dem Molzberg, Herkersdorf, Wehbach, Niederfischbach, Friesenhagen, Brachbach oder Niederschelderhütte – jede Grundschule im Verwaltungsgebiet ist betroffen.
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