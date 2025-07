Den Kopf voller Eindrücke, die Herzen gefüllt mit überbordenden Emotionen und in den Füßen immer noch den Rhythmus der Musik, so sind die rund 30 Sängerinnen des Frauenensembles Encantada wieder in der Heimat gelandet nach vier unvergesslichen Tagen beim Deutschen Chorfest in Nürnberg. Für den Chor, der unter der musikalischen Leitung von Kristin Knautz steht und dessen Sängerinnen auch aus dem Kreis Altenkirchen stammen, war es bereits die dritte Teilnahme an einem deutschen Chorfest und die musikalisch Herausforderndste und gleichzeitig Erfolgreichste, wie aus einem Pressetext hervorgeht.

Das Ensemble aus Neunkirchen, das bereits zahlreiche Erfolge feiern konnte, zuletzt mit einem sehr guten Abschneiden beim Deutschen Chorwettbewerb in Hannover 2023, hatte im Vorfeld des Chorfestes eine Anfrage der besonderen Art bekommen. Als einer von drei Laienchören des Landes durften die Frauen das Konzert von einem der Top-Acts auf der großen Bühne am Hauptmarkt mitgestalten. Encantada stand hier mit einer der bekanntesten französischen a-cappella-Gruppen, den Humanophones, auf der Bühne. „Es war ein Gänsehautmoment für uns, auf dieser großen Bühne vor tausenden choraffinen Menschen singen zu dürfen“, beschreibt Chorleiterin Kristin Knautz dieses besondere Konzert am ersten Abend.

i Das Frauenensemble Encantada aus Neunkirchen war gemeinsam mit vielen Familienangehörigen zum Deutschen Chorfest nach Nürnberg gereist und hat hier gesanglich gleich mehrmals überzeugt. Uschi Knautz

Viel Zeit zum Verarbeiten dieses Konzertes blieb den Sängerinnen allerdings nicht, denn gleich am folgenden Mittag stellten sie sich beim Wettbewerb in der Kategorie „Show-Musical I“ dem Urteil einer Fachjury. Bis ins Detail geplant hat Kristin Knautz die vier Wettbewerbsstücke, und diese, der Kategorie angemessen, in eine kleine Story verpackt. Eine eher gelangweilte Sängerin saß im Bademantel im Sessel vor dem TV und zappte sich durch das mal sehr seichte und mal anspruchsvolle Abendprogramm, inklusive Werbeunterbrechungen.

Für die reibungslose Performance hatte sich der Chor intensiv, unter anderem bei einem Probewochenende in der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz, und mit Unterstützung der Musical-Darstellerin Conny Sander vorbereitet. Dieser Aufwand hatte sich ganz offensichtlich gelohnt, denn die Jury vergab am Ende 15 von 15 möglichen Punkten, eine Leistung, die von über 100 teilnehmenden Chören in 12 Kategorien nur fünf schafften.

Sonderpreis für beste Darbietung

Auch die direkte Resonanz der Jury beim Fachgespräch nach dem Wettbewerb machte es deutlich. Hier wurde vor allem die musikalische Arbeit und die Bühnenpräsenz mit wertschätzenden Worten zum Ausdruck gebracht. Diese herausragende Leistung sorgte am Sonntag bei der Verkündigung der Ergebnisse, wieder auf der Bühne am Hauptmarkt, für viele Freudentränen und ohrenbetäubenden Jubel. Dieser brandete erneut auf, als es für die Damen noch einen gestifteten Sonderpreis für die beste Performance im Bereich Show-Musical gab und Kristin Knautz eine zweite Urkunde entgegennehmen konnte.