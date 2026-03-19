Stadtentwicklung Altenkirchen
So geht es mit ehemaliger Bäckerei Schumacher weiter 
Die ehemalige Bäckerei Schumacher beherbergt momentan noch eine Ausstellung des Altenkirchener Kunstforums.
Die ehemalige Bäckerei Schumacher beherbergt momentan noch eine Ausstellung des Altenkirchener Kunstforums.
Annika Stock

Die Stadtentwicklung in Altenkirchen wird weiter angegangen, allen voran die Gestaltung des „blauen Bandes“ und wie es mit der ehemaligen Bäckerei Schumacher weitergeht. Doch bei dem Vorhaben ist bereits eine Schwierigkeit aufgetaucht.

Lesezeit 3 Minuten
Wie geht es weiter mit dem Gebäude der ehemaligen Bäckerei Schumacher an der Quengelstraße? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Stadtrat Altenkirchen nun in einer Sitzung. Wie Stadtchef Ralf Lindenpütz (CDU) im Rahmen der Sitzung zur weiteren Vorgehensweise verkündete, wurde dem Kunstforum Altenkirchen zum 30.

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