Die Stadtentwicklung in Altenkirchen wird weiter angegangen, allen voran die Gestaltung des „blauen Bandes“ und wie es mit der ehemaligen Bäckerei Schumacher weitergeht. Doch bei dem Vorhaben ist bereits eine Schwierigkeit aufgetaucht.
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Wie geht es weiter mit dem Gebäude der ehemaligen Bäckerei Schumacher an der Quengelstraße? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Stadtrat Altenkirchen nun in einer Sitzung. Wie Stadtchef Ralf Lindenpütz (CDU) im Rahmen der Sitzung zur weiteren Vorgehensweise verkündete, wurde dem Kunstforum Altenkirchen zum 30.