Neubauprojekt in Altenkirchen
So geht es mit dem Neubau „Forum im Westerwald“ weiter
Die Arbeiten am Driescheider Weg in Altenkirchen für das Großprojekt der Kirche im Westerwald aus Wölmersen laufen weiter.
Die Arbeiten am Driescheider Weg in Altenkirchen für das Großprojekt der Kirche im Westerwald aus Wölmersen laufen weiter.
Annika Stock

Die Kirche im Westerwald aus Wölmersen baut am Driescheider Weg in Altenkirchen das „Forum im Westerwald“ – einen neuen Standort für die freikirchliche Gemeinde und gleichsam einen neuen Veranstaltungsort. Wie ist der aktuelle Stand zum Projekt?

Lesezeit 1 Minute
Beim Neubau am Driescheider Weg 59 in Altenkirchen soll als Nächstes die Bodenplatte gesetzt werden, wie Daniel Müller von der Gemeindeleitung der Kirche im Westerwald auf Anfrage unserer Zeitung ausführt. „Aus heutiger Sicht wird dieser Arbeitsschritt für Mitte September geplant“, teilt Müller dazu mit.
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