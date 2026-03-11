Der Umwelt- und Bauausschuss der VG Altenkirchen-Flammerfeld hat über die Zukunft des Mammelzer Weihers entschieden und damit Weichen für einen besseren Schutz vor Hochwasser und Starkregen gestellt. Auch die Ortsgemeinde begrüßt das Vorgehen.
Lesezeit 3 Minuten
In seiner jüngsten Sitzung hat der Umwelt- und Bauausschuss der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Zukunft des Mammelzer Weihers entschieden und Nägel mit Köpfen gemacht. Hintergrund: Die Ortsgemeinde Mammelzen hatte sich dazu durchgerungen, den 50 Jahre alten Weiher nicht wieder zu reaktivieren.