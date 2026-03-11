Schutz vor Hochwasserschutz
So geht es mit dem Mammelzer Weiher weiter
Nun gibt es Gewissheit, wie es mit dem gesperrten Mammelzer Weiher weitergehen soll.
Nun gibt es Gewissheit, wie es mit dem gesperrten Mammelzer Weiher weitergehen soll.
Annika Stock

Der Umwelt- und Bauausschuss der VG Altenkirchen-Flammerfeld hat über die Zukunft des Mammelzer Weihers entschieden und damit Weichen für einen besseren Schutz vor Hochwasser und Starkregen gestellt. Auch die Ortsgemeinde begrüßt das Vorgehen. 

Lesezeit 3 Minuten
In seiner jüngsten Sitzung hat der Umwelt- und Bauausschuss der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Zukunft des Mammelzer Weihers entschieden und Nägel mit Köpfen gemacht. Hintergrund: Die Ortsgemeinde Mammelzen hatte sich dazu durchgerungen, den 50 Jahre alten Weiher nicht wieder zu reaktivieren.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren