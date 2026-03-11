Schutz vor Hochwasserschutz So geht es mit dem Mammelzer Weiher weiter Annika Stock 11.03.2026, 17:00 Uhr

i Nun gibt es Gewissheit, wie es mit dem gesperrten Mammelzer Weiher weitergehen soll. Annika Stock

Der Umwelt- und Bauausschuss der VG Altenkirchen-Flammerfeld hat über die Zukunft des Mammelzer Weihers entschieden und damit Weichen für einen besseren Schutz vor Hochwasser und Starkregen gestellt. Auch die Ortsgemeinde begrüßt das Vorgehen.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Umwelt- und Bauausschuss der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Zukunft des Mammelzer Weihers entschieden und Nägel mit Köpfen gemacht. Hintergrund: Die Ortsgemeinde Mammelzen hatte sich dazu durchgerungen, den 50 Jahre alten Weiher nicht wieder zu reaktivieren.







Artikel teilen

Artikel teilen