Unfallstatistik 2025 So gefährlich ist es auf den Straßen im AK-Land Markus Kratzer 22.04.2026, 21:15 Uhr

i Ein umgekippter Lkw-Anhänger auf der Steinerother Straße in Betzdorf. Auch dieser Unfall aus dem vergangenen Oktober findet seinen Niederschlag in der Unfallstatistik der Polizeidirektion Neuwied. Thomas Leurs

Einmal im Jahr legt die Polizei die Unfallstatistik für die abgelaufenen zwölf Monate vor. Wie oft hat es gekracht, wie viele Personen kamen zu Schaden, was sind die häufigsten Unfallursachen? Was die Zahlen über das AK-Land verraten.

Die Zahl der Verkehrsunfälle im AK-Land ist im vergangenen Jahr nahezu gleichgeblieben. Das ist eine Kernaussage der Verkehrsunfallstatistik, die die Polizeidirektion (PD) Neuwied jetzt vorgelegt hat. Demnach hat die Polizei 2025 im Kreis Altenkirchen 3487 Verkehrsunfälle aufgenommen, 24 mehr als ein Jahr zuvor.







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