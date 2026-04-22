Einmal im Jahr legt die Polizei die Unfallstatistik für die abgelaufenen zwölf Monate vor. Wie oft hat es gekracht, wie viele Personen kamen zu Schaden, was sind die häufigsten Unfallursachen? Was die Zahlen über das AK-Land verraten.
Lesezeit 3 Minuten
Die Zahl der Verkehrsunfälle im AK-Land ist im vergangenen Jahr nahezu gleichgeblieben. Das ist eine Kernaussage der Verkehrsunfallstatistik, die die Polizeidirektion (PD) Neuwied jetzt vorgelegt hat. Demnach hat die Polizei 2025 im Kreis Altenkirchen 3487 Verkehrsunfälle aufgenommen, 24 mehr als ein Jahr zuvor.