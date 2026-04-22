Unfallstatistik 2025
So gefährlich ist es auf den Straßen im AK-Land
Ein umgekippter Lkw-Anhänger auf der Steinerother Straße in Betzdorf. Auch dieser Unfall aus dem vergangenen Oktober findet sein
Ein umgekippter Lkw-Anhänger auf der Steinerother Straße in Betzdorf. Auch dieser Unfall aus dem vergangenen Oktober findet seinen Niederschlag in der Unfallstatistik der Polizeidirektion Neuwied.
Thomas Leurs

Einmal im Jahr legt die Polizei die Unfallstatistik für die abgelaufenen zwölf Monate vor. Wie oft hat es gekracht, wie viele Personen kamen zu Schaden, was sind die häufigsten Unfallursachen? Was die Zahlen über das AK-Land verraten.

Lesezeit 3 Minuten
Die Zahl der Verkehrsunfälle im AK-Land ist im vergangenen Jahr nahezu gleichgeblieben. Das ist eine Kernaussage der Verkehrsunfallstatistik, die die Polizeidirektion (PD) Neuwied jetzt vorgelegt hat. Demnach hat die Polizei 2025 im Kreis Altenkirchen 3487 Verkehrsunfälle aufgenommen, 24 mehr als ein Jahr zuvor.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren