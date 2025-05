Die neue E-Pass-Richtlinie macht auch vor den Fotografen im Kreis Altenkirchen nicht Halt. Hintergrund: Seit 1. Mai ist für die Beantragung eines neuen Personalausweises oder Reisepasses ein digitales biometrisches Passfoto erforderlich – diese Reform soll die Sicherheit und Qualität der biometrischen Fotos verbessern und ebenso Manipulationen verhindern.

Ein solches E-Pass-Foto kann in Fotofachgeschäften, in Drogeriemärkten oder in Bürgerbüros angefertigt werden. Bürgerbüros bekommen hierzu von der Bundesdruckerei GmbH Fotoautomaten zur Verfügung gestellt, mit denen entsprechende Bilder gegen Gebühr angefertigt werden können. In der VG Altenkirchen-Flammersfeld ist ein solcher Automat (Point-ID-Gerät) im Flammersfelder Rathaus zu finden.

i Seit dem 1. Mai ist aufgrund der E-Pass-Richtlinie für die Beantragung eines neuen Reisepasses oder eines Personalausweises ein digitales biometrisches Passfoto erforderlich. Karl-Josef Hildenbrand. dpa

„Am Rathausstandort Altenkirchen gibt es, anders als am Rathausstandort Flammersfeld und in Horhausen, Einzelhändler, die explizit in die neue Technik zur Erstellung von digitalen Passfotos investiert haben. Als Kommune obliegt uns auch die Verpflichtung, darauf zu achten, dass wir nicht als einzelhandelsschädliche Konkurrenz in Erscheinung treten“, teilt VG-Bürgermeister Fred Jüngerich auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Beispielsweise hat Bettina Schäfer, die seit 21 Jahren als Fotografin in Altenkirchen selbstständig ist, ein solches Fototerminal für einen fünfstelligen Betrag angeschafft. „Ich habe lange überlegt, ob wir weitermachen oder nicht“, berichtet sie gegenüber unserer Zeitung. Am 5. März 1988 hat sie sich selbstständig gemacht mit ihrem Fotografenfachgeschäft, war drei Jahre lang erst am Marktplatz in Altenkirchen zu finden, seit 1991 ist ihr Geschäft in der Wilhelmstraße 43. Zusammen mit Fotografin Isabella Ames (61) bietet Bettina Schäfer (60) dort Porträtfotografie, Pass- und Bewerbungsfotos, Einrahmen (auch auf Maß), Passepartout, Kameras und Fotozubehör, Geschenkartikel und 3-D-Laserfotos an. Man fühle sich trotz Digitalisierung immer noch von den Bürgern gebraucht und wertgeschätzt in Altenkirchen. Viele Kunden kommen auch von außerhalb, wie Schäfer berichtet.

i Seit 21 Jahren ist "Foto Schäfer" an der Wilhelmstraße 43 in der Kreisstadt zu finden. Hier bieten Bettina Schäfer und Isabella Ames fotografische Erfahrung und Expertise. Annika Stock

Schäfer erklärt, dass gerade Fotos von Babys oder Menschen mit Handicap ein besonderes Fingerspitzengefühl erfordern, dass in Drogerien und Behörden bei den E-Pass-Fotos nicht in dem Maße wie im Fotostudio gegeben ist. Man achte darauf, dass Menschen immer freundlich auf Bildern wirken. Die Bilder aus dem Fotostudio sind sechs Monate gültig und können beliebig oft genutzt werden, während Fotos der Behörden nur 96 Stunden gültig sind. Schäfer lobt den guten Austausch bezüglich der E-Pass-Richtlinie mit der Verbandsgemeinde. „Ich finde, das macht es aus, den regionalen Handel zu unterstützten“, findet sie.

Zwar wird durch die neue Technik für jedes E-Pass-Foto, das übermittelt wird, eine Lizenzgebühr fürs Studio fällig, und die Arbeitsabläufe dauern etwas länger – Schäfer betont aber, dass man durch das neue Gerät nun zertifiziert ist und man weiterhin den Bürgern den besonderen Service im Fotostudio ermöglichen wird.

So funktioniert das E-Pass-Foto

Berufsfotografen nutzen mit den neuen Fototerminals modernste Technik, um Passbilder zu erstellen, die den biometrischen Anforderungen der BSI TR 03121 entsprechen. Nachdem das Foto professionell erstellt wurde, werden sie über das Terminal verschlüsselt in eine Hochsicherheitscloud übermittelt. Der Kunde erhält einen QR-Code, über den die Behörde das Foto abrufen kann. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass nur über das Fachverfahren der Ämter das Passbild entschlüsselt werden kann und somit eine sichere und zuverlässige Übermittlung gewährleistet ist.