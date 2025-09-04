Nach dem Spektakel ist vor dem Spektakel: Die Fans dürfen sich freuen, „Haste Töne“ am 17. und 18. April des kommenden Jahres auf der Bühne der Betzdorfer Stadthalle zu erleben, kündigen Sängerin Jessica Manolis und Dirigent Markus Neuroth im Nachgang des Open-Air-Konzerts vor der Brucher Kirche an. Mit ihrem Auftritt hatten die jungen Frauen und Männer, zusammen mit Band und Soul Teens, 600 Besucher begeistert. „Es war für uns ein Erlebnis, auf dem Probenort gestanden zu haben, die Kulisse zu sehen, die Beleuchtung, die Stände, die Lichter, das war schon schön“, gerät Jessica ins Schwärmen.

Sie habe durchweg positive Rückmeldungen bekommen. „Die Leute waren angetan von Gesang und Liedauswahl. Wir hatten festliche Lieder ausgesucht, die in den Rahmen passten.“ Das Konzept, bewusst auch Familien mit Kindern bereits am späten Nachmittag einzuladen und die Kleinen mit Spielen zu beschäftigen, ging auf, sagt Neuroth. „Wir sind glücklich, dass es den Leuten so viel Spaß gemacht hat. Viele Leute sind bis zum Schluss geblieben, wir haben gut an Essen und Trinken verkauft.“ Neuroth bedankt sich bei den rund 60 freiwilligen Helfern und Sponsoren, die sich ins Zeug gelegt haben und ohne die so ein Event nicht möglich wäre. Als eine Fritteuse ausfiel, sprang der benachbarte Gasthof Bayer ein, bereitete Pommes zu und brachte sie hinunter zum Fest. Zu nächtlicher Stunde organisierte Rewe-Mockenhaupt noch hundert Würstchen, die auf dem Grill landeten – der ganze Stadtteil leistete einen Beitrag zum Gelingen.

i Stimmung wie auf einem Pfarrfest: Die Besucher strömten in Scharen zum Konzert. Geimer Claudia. Claudia Geimer

„Alle hatten Lust und waren mit Leidenschaft dabei, nur so geht es“, freut sich Neuroth. Auch das erstmalige digitale Bezahlen mithilfe eines Armbandes wurde vom Publikum angenommen und funktionierte problemlos. Aufgrund des großen Andrangs musste noch eine dritte Kasse aufgemacht werden – die Leute standen geduldig in den Schlangen am Eingang, wo ein Banner mit „Welcome“ sie Willkommen hieß. Das Wichtigste und auf Platz eins, so der Chorleiter: das Wetter. „Wenn es regnet, kommen die Leute nicht, da hätten wir bei dem Aufwand, den wir betrieben haben, ein Problem gehabt“, so Neuroth. Er ist stolz auf seine Truppe, die einfach Mut bewiesen habe. Lob kommt via Facebook auch von Stadtbürgermeister Johannes Behner: „Großartige Musik, tolle Stimmung in einem schönen Ambiente.“

„Vielleicht organisieren wir dieses Konzert alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Pfarrfest“, gibt Neuroth Einblicke in die Planungen und fügt hinzu: „Es fühlte sich ja an wie ein Pfarrfest.“ Tatsächlich standen die Besucher an Stehtischen gesellig beisammen oder verfolgten das Geschehen an Tischen und auf Bänken: Trubel auf dem Kirchplatz und Open Air auf der Bühne – es passte. Im kommenden Jahr feiern „Haste Töne“ 40-jähriges Bestehen mit dem erwähnten Konzert an zwei Tagen in der Stadthalle. Der Vorverkauf soll Ende des Jahres starten, und der Chor startet mit der Probenarbeit in der Unterkirche, so Neuroth: „Wir können uns nun guten Mutes neuen Projekten widmen.“