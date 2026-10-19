Mehr Tiefkühlprodukte, breitere Gänge oder ein Sushi-Angebot – der wiedereröffnete Rewe Petz in Betzdorf erstrahlt in neuem Glanz und lockt mit der ein oder anderen Neuerungen. Eine Kundin schildert, was ihr beim ersten Einkauf aufgefallen ist.
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Mit drei Tagen voller Sonderaktion feierte der Rewe-Petz-Markt in Betzdorf seine Wiedereröffnung nach der Modernisierung. Eine Kundin (Name ist der Redaktion bekannt) schildert unserer Zeitung ihre ersten Eindrücke und lobt die neue Anordnung der Regale und Verkaufsinseln im rund 2000 Quadratmeter großen Verkaufsbereichs: „Die Aufteilung und die breiteren Gänge gefallen mir sehr gut, ebenfalls das frische und abwechslungsreiche Sushi-Angebot.