Neuer Rewe Petz in Betzdorf So erlebt Kundin ersten Einkauf im modernisierten Markt Daniel-D. Pirker 19.10.2026, 18:00 Uhr

i Die Tiefkühlabteilung befindet sich im Rewe Petz in Betzdorf nun an der Stelle, an der früher Spirituosen und Snacks untergebracht waren. Das Angebot an Tiefkühlkost wurde um rund fünf Schränke und knapp fünf Meter Regalfläche erweitert, da die Nachfrage nach TK-Produkten nicht erst seit der Pandemie einen großen Aufschwung erfahren hat. Daniel-D. Pirker

Mehr Tiefkühlprodukte, breitere Gänge oder ein Sushi-Angebot – der wiedereröffnete Rewe Petz in Betzdorf erstrahlt in neuem Glanz und lockt mit der ein oder anderen Neuerungen. Eine Kundin schildert, was ihr beim ersten Einkauf aufgefallen ist.

Mit drei Tagen voller Sonderaktion feierte der Rewe-Petz-Markt in Betzdorf seine Wiedereröffnung nach der Modernisierung. Eine Kundin (Name ist der Redaktion bekannt) schildert unserer Zeitung ihre ersten Eindrücke und lobt die neue Anordnung der Regale und Verkaufsinseln im rund 2000 Quadratmeter großen Verkaufsbereichs: „Die Aufteilung und die breiteren Gänge gefallen mir sehr gut, ebenfalls das frische und abwechslungsreiche Sushi-Angebot.







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