Mittelerde im Westerwald So entstehen „Herr der Ringe“-Figuren am Auenlandweg 18.11.2025, 09:00 Uhr

i Auenlandweg bei Wissen im Westerwald: Wolfgang Greb hat mehrere Figuren des Wanderweges geschnitzt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Mittelhof oder Mittelerde? Auf dem Auenlandweg trifft beides zu. Lebensgroße Holzfiguren der „Herr der Ringe“-Charaktere machen den Wanderweg bei Wissen besonders. Wie viel Arbeit dahinter steckt, verrät Kettensägen-Künstler Wolfgang Greb.

Entlang idyllischer grüner Felder geht es hinein in den märchenhaften, nahezu unberührt scheinenden Wald. Die Zweige rascheln im Wind, aus der Ferne hört man bereits den Fluss plätschern. Am Wegrand, zwischen den Bäumen, verstecken sich mystische Wesen – Zauberer, Elfen, Zwerge und Höllenhunde.







