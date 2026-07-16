Besonderes Wandererlebnis 
So entschleunigt man mit Schwarzhalsziegen um Daaden
An einem heißen, aber idyllischen Sommertag ging es für unsere Reporterin zusammen mit Walliser Schwarzhalsziegen durchs Daadene
An einem heißen, aber idyllischen Sommertag ging es für unsere Reporterin zusammen mit Walliser Schwarzhalsziegen durchs Daadener Land.
Röder-Moldenhauer

Was haben drei Collies, 30 Schwarzhalsziegen-Damen und das Ehepaar Inge und Johannes Rosenkranz gemeinsam? Sie alle sorgen für ein besonderes Wandererlebnis im Daadener Land. Wie, das hat sich unsere Reporterin Annika Stock im Selbsttest angeschaut.

Lesezeit 3 Minuten
Flaschenlamm Heidi ist ganz schön durstig. Das wird zu Beginn dieser erlebnisreichen Wanderung klar, als das Nesthäkchen der etwa 30-köpfigen Walliser Schwarzhalsziegenherde ungeduldig an der Flasche nuckelt. Ratzfatz ist die Pulle leer und Heidi zufrieden, ich bin es auch.
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