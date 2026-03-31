Den Beruf der Primary Care Managerin gibt es noch nicht lange – und so sind sie in den Hausarztpraxen noch recht selten anzutreffen. Stephanie Hüsch arbeitet als Erste ihrer Art im Kreis Altenkirchen. Und was sagt einer ihrer „Chefs“ dazu?
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In der Theorie ist das Berufsbild einer Primary Care Managerin (PCM) klar definiert: Sie soll Schnittstelle sein zwischen Hausärzten, medizinischen Fachangestellten (MFA) und Patienten. Doch wie sieht es, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Praxis aus?