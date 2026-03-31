Ein Blick in die Praxis
So entlastet die PCM in Gebhardshain den Hausarzt
Der Mediziner Erik Becker bewertet die Unterstützung durch Stephanie Hüsch als Primary Care Managerin (PCM) in der Gebhardshaine
Der Mediziner Erik Becker bewertet die Unterstützung durch Stephanie Hüsch als Primary Care Managerin (PCM) in der Gebhardshainer Gemeinschaftspraxis ausgesprochen positiv.
Erik Becker

Den Beruf der Primary Care Managerin gibt es noch nicht lange – und so sind sie in den Hausarztpraxen noch recht selten anzutreffen. Stephanie Hüsch arbeitet als Erste ihrer Art im Kreis Altenkirchen. Und was sagt einer ihrer „Chefs“ dazu?

Lesezeit 3 Minuten
In der Theorie ist das Berufsbild einer Primary Care Managerin (PCM) klar definiert: Sie soll Schnittstelle sein zwischen Hausärzten, medizinischen Fachangestellten (MFA) und Patienten. Doch wie sieht es, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Praxis aus?

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Kreis AltenkirchenGesundheit

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