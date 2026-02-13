Altweiber voller Hingucker So bringt Elkenrother Nachtzug Kinderaugen zum Leuchten Daniel-D. Pirker 13.02.2026, 12:00 Uhr

i In die Kostüme wurde viel Herzblut und Kreativität gesteckt. Daniel-D. Pirker

Über 600 Närrinnen und Narren, aufgeteilt in 26 Gruppen, machten beim Elger Nachtzug mit. Damit erlebte eine erst siebenjährige Tradition einen Höhepunkt. Jede Gruppe zog auf ihre ganz eigene Weise die Blicke auf sich.

Bürgermeister, die sich in leuchtende Riesen-Hühner verwandelt haben, waren an diesem Donnerstagabend bei Weitem nicht die einzigen Schauwerte: Elkenroth wurde an Altweiber erneut in ein strahlendes Lichtermeer getaucht. Pünktlich um 18.30 Uhr fiel der Startschuss für den Nachtzug.







