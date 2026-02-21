Zentrum von Handel & Leben
So blickt die Stadt Betzdorf auf ihre wichtigste Straße

Die Wilhelmstraße ist seit jeher eine zentrale Straße in Betzdorf. Bürgermeister, Wirtschaftsförderer und Citymanager berichten im Gespräch, welche Rolle sie für Handel, Feste und Stadtleben spielt – und wo die Stadt an ihre Grenzen stößt.

Über drei Straßen kommt man nach Betzdorf. Vom Norden die Kirchener Straße, von Süden die Steinerother Straße und von Osten die Wilhelmstraße. Letztere sticht mit ihrer großen Anzahl an Supermärkten, Geschäften, Restaurants und Cafés besonders hervor.

