So bewertet das Ordnungsamt neue Katzenschutzverordnung

Mehr Schutz für Samtpfoten und eine Sensibilisierung in der Bevölkerung fürs Tierwohl – das verspricht sich die VG Altenkirchen-Flammersfeld mit der neuen Katzenschutzverordnung. Doch wie läuft es bisher und wie bewertet das Ordnungsamt den Schritt?
Seit Mitte 2025 ist die neue Katzenschutzverordnung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld in Kraft. „Die Katzenschutzverordnung dient hauptsächlich der Sensibilisierung der Tierhalter. Die weitreichenden Folgen eines umherstreunenden, nicht kastrierten, Tieres sollen verstärkt ins Bewusstsein der Tierhalter rücken.