VG Altenkirchen-Flammersfeld So bewertet das Ordnungsamt neue Katzenschutzverordnung 24.11.2025, 14:00 Uhr

i Neugieriger Blick in die Kamera: Kater Tiger sucht wie 34 andere Katzen, die sich im Altersspektrum von zehn Wochen bis zwölf Jahren in der Obut des Tierschutzvereins Karibu "Hoffnung für Tiere" in Breitscheidt befinden, noch ein fürsorgliches Zuhause. Annika Stock

Mehr Schutz für Samtpfoten und eine Sensibilisierung in der Bevölkerung fürs Tierwohl – das verspricht sich die VG Altenkirchen-Flammersfeld mit der neuen Katzenschutzverordnung. Doch wie läuft es bisher und wie bewertet das Ordnungsamt den Schritt?

Seit Mitte 2025 ist die neue Katzenschutzverordnung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld in Kraft. „Die Katzenschutzverordnung dient hauptsächlich der Sensibilisierung der Tierhalter. Die weitreichenden Folgen eines umherstreunenden, nicht kastrierten, Tieres sollen verstärkt ins Bewusstsein der Tierhalter rücken.







