Was hat den Wahlsieg der CDU möglich gemacht? Es liegt in der Natur der Sache, oder besser der Generationen, dass Einschätzungen und Erwartungshaltungen von Senioren-Union und Junger Union nicht deckungsgleich daherkommen – auch nicht im AK-Land.
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Der Wähler hat entschieden. In Mainz steht ein Machtwechsel ins Haus. Gordon Schnieder wird Alexander Schweitzer als Ministerpräsident ablösen. Wie bewerten die Senioren-Union und die Junge Union im Kreis Altenkirchen den Ausgang der Landtagswahl und die Folgen für die künftige Politik.