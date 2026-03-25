Reaktionen aus dem AK-Land So bewerten die „Alten“ und die „Jungen“ den CDU-Sieg Markus Kratzer 25.03.2026, 18:30 Uhr

i Nach dem Wahlsieg der CDU sind die Erwartungen an den designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder groß und facettenreich - und das über Generationen hinweg. Andreas Arnold/dpa

Was hat den Wahlsieg der CDU möglich gemacht? Es liegt in der Natur der Sache, oder besser der Generationen, dass Einschätzungen und Erwartungshaltungen von Senioren-Union und Junger Union nicht deckungsgleich daherkommen – auch nicht im AK-Land.

Der Wähler hat entschieden. In Mainz steht ein Machtwechsel ins Haus. Gordon Schnieder wird Alexander Schweitzer als Ministerpräsident ablösen. Wie bewerten die Senioren-Union und die Junge Union im Kreis Altenkirchen den Ausgang der Landtagswahl und die Folgen für die künftige Politik.







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