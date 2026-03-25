Reaktionen aus dem AK-Land
So bewerten die „Alten“ und die „Jungen“ den CDU-Sieg
Nach dem Wahlsieg der CDU sind die Erwartungen an den designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder groß und facettenreich -
Nach dem Wahlsieg der CDU sind die Erwartungen an den designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder groß und facettenreich - und das über Generationen hinweg.
Andreas Arnold/dpa

Was hat den Wahlsieg der CDU möglich gemacht? Es liegt in der Natur der Sache, oder besser der Generationen, dass Einschätzungen und Erwartungshaltungen von Senioren-Union und Junger Union nicht deckungsgleich daherkommen – auch nicht im AK-Land.

Lesezeit 3 Minuten
Der Wähler hat entschieden. In Mainz steht ein Machtwechsel ins Haus. Gordon Schnieder wird Alexander Schweitzer als Ministerpräsident ablösen. Wie bewerten die Senioren-Union und die Junge Union im Kreis Altenkirchen den Ausgang der Landtagswahl und die Folgen für die künftige Politik.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren