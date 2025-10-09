Ab Dezember 2026 keine Züge So bewerten Bürgermeister die Sperrung der Siegstrecke 09.10.2025, 11:33 Uhr

i Die Siegstrecke ist eine wichtige Verbindung zwischen Köln und Siegen und hat damit auch große Bedeutung für den Kreis Altenkirchen. Thomas Leurs

Nachdem im Sommer die Siegstrecke drei Wochen gesperrt war, folgt Ende 2026 eine siebenmonatige Sperrung der Gleise. Wir haben mit den Bürgermeistern der VG Wissen, Kirchen und Betzdorf-Gebhardshain über die zukünftigen Einschränkungen gesprochen.

Die Bahnstrecke zwischen Köln und Siegen ist für viele Menschen ein wichtiges Verkehrsmittel. Sei es für die Pendler, die vom ländlichen Raum des Jobs wegen nach Köln fahren, sei es für Studenten und Schüler, die zur Uni beziehungsweise zur Schule nach Siegen müssen.







