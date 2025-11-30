„Echt gut hier“ So bewerten Besucher das neue Hallenbad in Altenkirchen Werner Klak 30.11.2025, 15:00 Uhr

i Die jüngsten der Wettkampfschwimmer (neun und zehn Jahre alt) zeigten ihr Können bei einer Aufführung. Annika Stock

Das neue Schul- und Sportbad Altenkirchen kostete rund 20 Millionen Euro und wurde auf der Einweihung als eine Investition in die Zukunft mit Vorzeigecharakter bezeichnet. Doch wie erleben die Besucher das neue Bad auf der Glockenspitze?

„Was für ein Ausblick“, freute sich eine der Besucherinnen des neuen Hallenbades Glockenspitze, das mit einem Tag der offenen Tür am Samstag erstmals die Pforten für Gäste öffnete. In einer Umfrage erkundigten wir uns bei einigen Besuchern, welchen Eindruck sie von dem neuen Bad haben.







Artikel teilen

Artikel teilen