Beliebtes Ausflugsziel So bereitet sich der MV Brunken auf das Maifest vor Gaby Wertebach 29.04.2026, 11:00 Uhr

i Der 1. Mai in Brunken wird ausgiebig auf der Wiese neben dem Vereinshaus gefeiert. Marcel Kölzer

Zum 1. Mai verwandelt sich die große Wiese neben dem Vereinshaus des MV Brunken in einen Treffpunkt für Jung und Alt. Seit 40 Jahren ist das Fest eine Tradition. Für Biker und Wanderer ist es eine gute Gelegenheit, vor Ort eine Pause einzulegen.

Der Musikverein Brunken lädt am 1. Mai auf das vereinseigene Gelände am Vereinshaus ein. Das ist seit über 40 Jahren eine feste Tradition. „Wir wissen selbst unsere reiferen Musikanten können nicht genau sagen, wie lange es diesen Brauch gibt. Das haben wir trotz Recherchen bisher nicht herausbekommen können, da leider dazu keine Chronik vorliegt“, so der Geschäftsführer des Musikvereins, Marcel Kölzer.







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