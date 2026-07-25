120 Kräfte im Einsatz So bekam die Feuerwehr Großbrand in Wissen in den Griff Markus Kratzer 25.07.2026, 16:23 Uhr

i Der Brand eines Hallenkomplexes samt Wohngebäude im Köttinger Weg in Wissen hat am Freitagabend umfangreiche und aufwendige Löscharbeiten nach sich gezogen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rolf-Dieter Rötzel

Eine riesige dunkle Rauchsäule bahnt sich am Freitag ihren Weg in den Wissener Abendhimmel. Eine größere Sache – das war klar. Was genau, das erfuhren rund 120 Kräfte am Einsatzort. Ein Großbrand sollte sie mehrere Stunden beschäftigen.

Wissen. „Die Einsatzkräfte haben einen Superjob gemacht.“ Björn Jestrimsky, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises Altenkirchen, ist einen Tag nach dem Großbrand in Wissen voll des Lobes. Rund 120 Männer und Frauen waren am Freitagabend über mehrere Stunden im Einsatz, um einen Brand in einem Hallenkomplex mit angrenzendem Wohnhaus im Köttinger Weg in Wissen zu bekämpfen.







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