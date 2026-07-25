120 Kräfte im Einsatz
So bekam die Feuerwehr Großbrand in Wissen in den Griff
Der Brand eines Hallenkomplexes samt Wohngebäude im Köttinger Weg in Wissen hat am Freitagabend umfangreiche und aufwendige Lösc
Der Brand eines Hallenkomplexes samt Wohngebäude im Köttinger Weg in Wissen hat am Freitagabend umfangreiche und aufwendige Löscharbeiten nach sich gezogen. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Rolf-Dieter Rötzel

Eine riesige dunkle Rauchsäule bahnt sich am Freitag ihren Weg in den Wissener Abendhimmel. Eine größere Sache – das war klar. Was genau, das erfuhren rund 120 Kräfte am Einsatzort. Ein Großbrand sollte sie mehrere Stunden beschäftigen.

Lesezeit 2 Minuten
Wissen. „Die Einsatzkräfte haben einen Superjob gemacht.“ Björn Jestrimsky, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises Altenkirchen, ist einen Tag nach dem Großbrand in Wissen voll des Lobes. Rund 120 Männer und Frauen waren am Freitagabend über mehrere Stunden im Einsatz, um einen Brand in einem Hallenkomplex mit angrenzendem Wohnhaus im Köttinger Weg in Wissen zu bekämpfen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren