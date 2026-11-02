Bluttat in Innenstadt Betzdorf
So begründet das Gericht sein Urteil für die zwei Täter
Anfang Januar wurde ein 32-Jähriger Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt Opfer einer schweren Gewalttat.
Anfang Januar wurde ein 32-Jähriger Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt Opfer einer schweren Gewalttat.
Thomas Leurs

Diese Tat schockiert auch viele Monate danach noch: Im Januar wurde ein Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt fast tot geprügelt. Ein 15- und ein 19-Jähriger sind nun für die Tat verurteilt worden. So begründet das Gericht das Strafmaß. 

Lesezeit 3 Minuten
Wer hat Stephan Holler am 3. Januar in der Betzdorfer Innenstadt so schwer verprügelt, dass der Anfang 30-jährige Grünebacher nur mit Glück die Attacke überlebte? Diese Frage ist mit den Geständnissen von Luca K., dem zum Tatzeitpunkt 19-jährigen späteren Hauptangeklagten, und Luis L.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren