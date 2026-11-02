Bluttat in Innenstadt Betzdorf So begründet das Gericht sein Urteil für die zwei Täter Daniel-D. Pirker 02.11.2026, 20:45 Uhr

i Anfang Januar wurde ein 32-Jähriger Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt Opfer einer schweren Gewalttat. Thomas Leurs

Diese Tat schockiert auch viele Monate danach noch: Im Januar wurde ein Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt fast tot geprügelt. Ein 15- und ein 19-Jähriger sind nun für die Tat verurteilt worden. So begründet das Gericht das Strafmaß.

Wer hat Stephan Holler am 3. Januar in der Betzdorfer Innenstadt so schwer verprügelt, dass der Anfang 30-jährige Grünebacher nur mit Glück die Attacke überlebte? Diese Frage ist mit den Geständnissen von Luca K., dem zum Tatzeitpunkt 19-jährigen späteren Hauptangeklagten, und Luis L.







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