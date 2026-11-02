Diese Tat schockiert auch viele Monate danach noch: Im Januar wurde ein Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt fast tot geprügelt. Ein 15- und ein 19-Jähriger sind nun für die Tat verurteilt worden. So begründet das Gericht das Strafmaß.
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Wer hat Stephan Holler am 3. Januar in der Betzdorfer Innenstadt so schwer verprügelt, dass der Anfang 30-jährige Grünebacher nur mit Glück die Attacke überlebte? Diese Frage ist mit den Geständnissen von Luca K., dem zum Tatzeitpunkt 19-jährigen späteren Hauptangeklagten, und Luis L.