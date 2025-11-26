Freitod der Kessler-Zwillinge So begleitet Hospiz in Betzdorf sterbende Menschen Claudia Geimer 26.11.2025, 20:00 Uhr

i Im April 2023 hat das stationäre Hospiz im ehemaligen Kloster der Heiligen Familie in Betzdorf-Bruche seine Arbeit aufgenommen - als erstes im Kreis Altenkirchen. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die Kessler-Zwillinge haben den Freitod gewählt – und damit Diskussionen über ein Tabu-Thema ausgelöst. Doch was sagen diejenigen dazu, die tagtäglich mit Sterbenden zu tun haben? Nachgefragt beim Hospiz in Betzdorf-Bruche.

„Wenn Menschen in einem Setting gut aufgehoben sind, dann tritt der Wunsch, mit einer Pille sterben zu können, in den Hintergrund.“ Davon ist Yasmin Brost, Leiterin des Pflegedienstes im Hospiz in Betzdorf-Bruche, überzeugt. Der selbst gewählte Freitod der Kessler-Zwillinge hat das Thema „Assistierter Suizid“ noch einmal stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht.







