So begleitet Hospiz in Betzdorf sterbende Menschen

Die Kessler-Zwillinge haben den Freitod gewählt – und damit Diskussionen über ein Tabu-Thema ausgelöst. Doch was sagen diejenigen dazu, die tagtäglich mit Sterbenden zu tun haben? Nachgefragt beim Hospiz in Betzdorf-Bruche.
Lesezeit 4 Minuten
„Wenn Menschen in einem Setting gut aufgehoben sind, dann tritt der Wunsch, mit einer Pille sterben zu können, in den Hintergrund.“ Davon ist Yasmin Brost, Leiterin des Pflegedienstes im Hospiz in Betzdorf-Bruche, überzeugt. Der selbst gewählte Freitod der Kessler-Zwillinge hat das Thema „Assistierter Suizid“ noch einmal stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht.