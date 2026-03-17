Anmeldezahlen liegen vor
So begehrt sind die weiterführenden Schulen im AK-Land
Es gibt stabile Anmeldezahlen am Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen. Auch im kommenden Schuljahr wird man hier wohl mit fünf f
Es gibt stabile Anmeldezahlen am Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen. Auch im kommenden Schuljahr wird man hier wohl mit fünf fünften Klassen an den Start gehen.
Markus Kratzer

Mehr als 1200 Kinder werden nach den Sommerferien auf eine weiterführende Schule im AK-Land wechseln – ein spürbarer Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Was bedeutet das? Darüber sprachen wir mit dem zuständigen Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus.

Lesezeit 3 Minuten
Alle Jahre wieder heißt es für viele Eltern im AK-Land, ihre Kinder auf eine weiterführende Schule zu schicken. Doch wohin? Realschule plus, Gymnasium, Integrierte Gesamtschule (IGS)? Alle Jahre wieder gibt es aus dem Kreishaus im ersten Quartal die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr.

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