Er wohnt in Hachenburg So baut Sulaiman Syrien aus der Ferne wieder auf Daniel-D. Pirker 28.01.2026, 14:00 Uhr

i Yacoub Sulaiman an seiner beruflichen Wirkungsstätte, einem Ingeneurbüro im Wallmenrothe Gewerbegebiet, wo er als Systemplaner arbeitet. Daniel-D. Pirker

Vor zehn Jahren kam Yacoub Sulaiman aus Syrien und erarbeite sich im Westerwald und Siegtal eine Karriere. Sein Wissen und seine Erfahrung will er weitergeben. Virtuell baut der junge Familienvater in seinem Heimatland ein Bildungsnetzwerk auf.

Sulaiman Yacoub ist frisch gebackener Vater, als er vor dem Kirchener Krankenhaus Journalisten entdeckt. Der 34-Jährige aus Syrien, der seit zwei Jahren deutscher Staatsbürger ist, zögert keine Sekunde und sucht den Kontakt. Diese Chance will er sich nicht entgehen lassen.







Artikel teilen

Artikel teilen