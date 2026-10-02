Kinderpornos besessen So äußert sich Kirchengemeinde zu verurteiltem Pfarrer Claudia Geimer 02.10.2026, 18:00 Uhr

i Im Gottesdienst wurde eine Fürbitte für Opfer von sexueller Gewalt gehalten. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Für den Besitz Kinder- und Jugendpornografischer Inhalte musste sich ein Geistlicher aus dem Oberbergischen Kreis vor Gericht verantworten. Die Kirchengemeinde des Pfarrers reagiert nun in einem Gottesdienst sowie mit einer Stellungnahme.

Bei zwei Fürbitten im Erntedankgottesdienst in Friesenhagen hörte so mancher Gläubige in den Kirchenbänken besonders hin. Der neue leitende Pfarrer Dominik Rieder betete in der gut besuchten Pfarrkirche Sankt Sebastianus für die Opfer von sexuellem Missbrauch und in einer weiteren Fürbitte um „Reue und Buße“ von Tätern.







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